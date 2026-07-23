Pour les communautés noires

À la suite du décès du célèbre pianiste de jazz Oliver Jones à l'âge de 91 ans, la journaliste et animatrice Anne-Lovely Étienne rend hommage à un homme d'exception qui a incarné un véritable symbole d'espoir pour la communauté noire et l'ensemble de la métropole.

Né dans le quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal de parents originaires de la Barbade, Oliver Jones a représenté un modèle de réussite marquant et rare pour les jeunes de son époque.

Au-delà de ses 77 ans de carrière et de sa renommée internationale, l'artiste a marqué les esprits par sa grande générosité et par son désir constant d'unir les gens grâce à la musique.

Écoutez Anne-Lovely Étienne faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.