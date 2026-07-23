Relations de travail au Québec

La chroniqueuse Stéphanie Grammond commente le récents saccages commis par des syndiqués en grève.

Elle dénonce un «vandalisme syndical décomplexé» et s'inquiète du climat social qui se détériore à travers le Québec.

Rappelant que la province concentre 40% des journées de travail perdues au pays, elle plaide pour un changement d'approche.

Elle suggère de s'inspirer de modèles européens comme la Suède ou l'Allemagne, où la collaboration prévaut sur la confrontation afin de préserver l'État providence.

Écoutez la chronique financière Stephanie Grammond, jeudi à Cantin le matin.