Nouvelle série d'avertissements illustrés

Le Canada déploiera dès le 1er août une nouvelle série de 13 avertissements sanitaires illustrés sur les paquets de cigarettes, dans l'espoir de réduire le taux de tabagisme sous la barre des 5 % d'ici 2035.

Bien que la proportion de fumeurs au pays soit passée de 29 % en 2001 à 13 % en 2024, plusieurs experts estiment que ces images percutantes doivent s'accompagner de politiques publiques plus strictes.

Écoutez Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer, en discuter mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.