Mythes estivaux

À l'approche ou au cœur de la période estivale, plusieurs croyances populaires circulent concernant les vacances, le corps et la chaleur.

Contrairement à l'idée reçue qu'il faut absolument trois semaines de congé pour recharger ses batteries, Ludovick Bourdages explique que la qualité de la déconnexion prime sur la durée du séjour. Prendre de courtes pauses régulières sans écrans permet d'activer le système parasympathique et de véritablement reposer son cerveau.

Écoutez le journaliste et animateur, Ludovick Bourdages, à ce sujet, mercredi lors de l'émission Le Québec maintenant.