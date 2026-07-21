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La victoire espagnole au Mondial

«Le cerveau a battu le coeur» -Patrice Bernier

par 98.5 Sports

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11:25

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 juillet 2026 19:51

Avec

Patrice Bernier
Patrice Bernier
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Le cerveau a battu le coeur» -Patrice Bernier
Patrice Bernier / Cogeco Média

Patrice Bernier s'est immergé dans la Coupe du monde durant cinq semaines, notamment en raison de son rôle d'analyste au Réseau des sports.

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer au Réseau Cogeco, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Pas de surprise pour Bernier de voir l'Espagne triompher;
  • Les Espagnols ont bâti une structure et une culture qui leur permet de dominer le soccer mondial;
  • Bernier trouve que l'Argentine a manqué de classe après la rencontre;
  • On évoque les belles histoires du Cap-Vert, d’Haïti et de l’Iran;
  • Un regard en avant pour les compétitions à venir.

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