La victoire espagnole au Mondial

Patrice Bernier s'est immergé dans la Coupe du monde durant cinq semaines, notamment en raison de son rôle d'analyste au Réseau des sports.

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer au Réseau Cogeco, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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