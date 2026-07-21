Le film de Christian Larouche, Villeneuve, l’ascension d’une légende, sera présenté au Festival du film de Toronto. Le long-métrage porte sur l'ascension de Gilles Villeneuve vers le monde de la Formule 1.
Écoutez Christian Larouche parler de son film au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Le film portant sur Gilles Villeneuve sera présenté au Festival international du film de Toronto en septembre il en salles au Québec en novembre;
«Quand je regarde le film qu'on est en train de finir, c'est fantastique», dit le producteur.
«Je ne voulais pas faire un film de course avec une histoire. Je voulais vraiment faire un film avec une histoire, puis de la course. Et un film de famille, un film grand public.»
Les autres sujets discutés
- Pas moins de quatre vraies voitures de course - avec neuf châssis - ont été utilisées durant la production;
- La famille Villeneuve a collaboré au projet sous la supervision de Mélanie, la fille de Gilles Villeneuve;
- La présence du film au TIFF pourrait mener à une distribution internationale;
- Larouche a aussi en plan un film sur Guy Lafleur, qui sera en deux parties.