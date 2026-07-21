Le film de Christian Larouche, Villeneuve, l’ascension d’une légende, sera présenté au Festival du film de Toronto. Le long-métrage porte sur l'ascension de Gilles Villeneuve vers le monde de la Formule 1.

Écoutez Christian Larouche parler de son film au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Le film portant sur Gilles Villeneuve sera présenté au Festival international du film de Toronto en septembre il en salles au Québec en novembre;

«Quand je regarde le film qu'on est en train de finir, c'est fantastique», dit le producteur.