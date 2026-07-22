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Nouveaux tarifs de Donald Trump

Jusqu'à quel point les bâtons de hockey canadiens seront impactés?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 juillet 2026 19:19

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Jusqu'à quel point les bâtons de hockey canadiens seront impactés?
Éric Hoziel / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a annoncé que les bâtons de hockey en provenance du Canada seront assujettis à une taxe de 50 % à la mi-août.

Jusqu'à quel point cette nouvelle taxe va-t-elle encore faire plus mal aux fabricants canadiens?

Écoutez Hugo Lacasse, président de Force Hockey, discuter de cette situation avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La compagnie de Hugo Lacasse ne produit pas ses bâtons au Canada, mais en Asie;
  • Les tarifs existants sur les produits sportifs chinois affectaient déjà le marché avant la plus récente salve de tarifs de Trump;
  • Pour l’industrie canadienne du bâton de hockey, l’incertitude demeure sur l’application exacte des droits de douane et l’évolution des politiques américaines.

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