Nouveaux tarifs de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé que les bâtons de hockey en provenance du Canada seront assujettis à une taxe de 50 % à la mi-août.
Jusqu'à quel point cette nouvelle taxe va-t-elle encore faire plus mal aux fabricants canadiens?
Écoutez Hugo Lacasse, président de Force Hockey, discuter de cette situation avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La compagnie de Hugo Lacasse ne produit pas ses bâtons au Canada, mais en Asie;
- Les tarifs existants sur les produits sportifs chinois affectaient déjà le marché avant la plus récente salve de tarifs de Trump;
- Pour l’industrie canadienne du bâton de hockey, l’incertitude demeure sur l’application exacte des droits de douane et l’évolution des politiques américaines.