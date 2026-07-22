Nouveaux tarifs de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé que les bâtons de hockey en provenance du Canada seront assujettis à une taxe de 50 % à la mi-août.

Jusqu'à quel point cette nouvelle taxe va-t-elle encore faire plus mal aux fabricants canadiens?

Écoutez Hugo Lacasse, président de Force Hockey, discuter de cette situation avec l'animateur Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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