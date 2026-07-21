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Sept matchs du Tricolore sur Amazon Prime

Combien l'amateur devra débourser pour voir tous les matchs des Canadiens?

par 98,5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 juillet 2026 19:24

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Hugues Léger
Hugues Léger
Combien l'amateur devra débourser pour voir tous les matchs des Canadiens?
Un match entre les Canadiens et les Maple Leafs. / PC/Graham Hugues

Selon La Presse, les 39 matchs en français restants des Canadiens de Montréal qui n'avaient pas encore été confirmés le seraient.

Outre les 45 matchs qui seront diffusés au Réseau des sports (déjà confirmés), il y en aura 32 à TVA Sports et sept sur Amazon Prime.

Écoutez le spécialiste de marketing Hugues Léger en discuter avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Il faudra s'abonner à plusieurs sources pour voir tous les matchs des Canadiens: combien l'amateur devra débourser?;
  • Gary Bettman aura imposé un modèle financier qui fonctionne;
  • Le ratio: 45 matchs à RDS, 32 à TVA Sports (en plus des matchs de séries) et 7 sur Amazon Prime;
  • TVA Sports a pu évaluer - avec les séries éliminatoires des Canadiens - le rendement à venir;
  • Cogeco Media diffusera les 84 matchs des Canadiens en français à la radio;
  • Rogers contrôle les droits canadiens (11 milliards $ sur 12 ans), fragmentant l’offre pour maximiser les revenus, suivant le modèle NFL;
  • Pour la LNH - et les diffuseurs -, l’équilibre entre rentabilité et fidélisation des amateurs est au cœur des enjeux;
  • On rappelle que la MLS a reculé sur les matchs en diffusion en continu.

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