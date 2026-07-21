Sept matchs du Tricolore sur Amazon Prime

Selon La Presse, les 39 matchs en français restants des Canadiens de Montréal qui n'avaient pas encore été confirmés le seraient.

Outre les 45 matchs qui seront diffusés au Réseau des sports (déjà confirmés), il y en aura 32 à TVA Sports et sept sur Amazon Prime.

Écoutez le spécialiste de marketing Hugues Léger en discuter avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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