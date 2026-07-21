La famille Rougeau sera honorée, dimanche

Jacques Rougeau, le fils, sera honoré, ainsi les membres de toutes les générations de la famille Rougeau, lors de l'événement majeur de lutte AEW au Centre Bell, le 26 juillet.
Écoutez la longue entrevue de Jacques Rougeau fils avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jacques Rougeau fils évoque l’histoire de la famille Rougeau, soit quatre générations actives depuis 1946;
- Rougeau a compris que la lutte était «arrangée», à l'âge de 12 ans, lors son frère aîné, Raymond, a affronté Tarzan «la Bottine» Tyler;
- Le grand-oncle de Jacques a lancé les générations de Rougeau;
- Jean Rougeau fut le garde du corps de René Lévesque;
- Jacques Rougeau, le père, arrivait à la rescousse de son frère ané quand il le fallait;
- Son frère Raymond a été ému d'apprendre cette nouvelle;
- Jacques Rougeau fils va pouvoir remercier le public comme il le faut;
- Le Québec était une pépinière de talent des années 1950 aux années 1980;
- Rougeau partage son expérience à la WWF, son exclusion du Hall of Fame, son engagement contre l’intimidation, et l’importance de Montréal dans la culture de la lutte.