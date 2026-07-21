Les matchs du Tricolore sur trois plateformes

Selon La Presse, les droits de diffusions des derniers matchs en français des Canadiens de Montréal ont été attribués: 32 matchs à TVA Sports et sept à Prime video (Amazon).

Les 45 autres matchs en français avaient déjà été confirmés et attribués au Réseau des sports.

L'animateur Jean-François Baril ne voit rien de positif dans cette affaire.

Meeker Guerrier estime qu'il ne s'agit que d'une décision d'affaires.

Donc, débat.

Écoutez le débat sur les droits de diffusion des matchs en français des Canadiens de Montréal avec Jean-François Baril et Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

Ils discutent des conséquences pour les consommateurs québécois, notamment la multiplication des abonnements;

On parle de l'impact sur le partage de mots de passe, la montée de la diffusion en continu illégale, et la transformation du modèle d’affaires médiatique;

On évoque des exemples comme la MLS, la Ligue 1 en France, et le contrôle de Rogers à Toronto.