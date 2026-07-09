Les Alouettes de Montréal seront de retour en action, samedi, contre les Stampeders de Calgary.
Écoutez Alexandre Gagné des Alouettes de Montréal parler de son parcours et de la situation de son équipe, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Alexandre Gagné explique comment les joueurs gèrent leur temps lors d'une semaine de congé;
- Ce dernier partage son parcours marqué par la résilience après ne pas avoir été repêché en Ligue canadienne de football en 2016;
- Gagné évoque l’importance des pauses pour l’équilibre entre vie personnelle et performance;
- Quel est son rôle au sein des unités spéciales sous Jason Mass et Bryan Archambault?
- Gagné discute de son retour à l’Université de Sherbrooke (Vert et Or) à l'aube de sa carrière, ce qui lui a permis d'obtenir une maîtrise en finances.
- On évoque le match à venir contre les Stampeders.