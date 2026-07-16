Les Alouettes à Calgary, samedi

Les Alouettes de Montréal vont affronter les Stampeders, samedi soir, à Calgary.
Écoutez Byron Archambault, l'adjoint à l'entraîneur Jason Mass, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Est-ce que le quart Davis Alexander est en pleine forme?;
- Alexander et le receveur de passes Tyson Philpot sont-ils des joueurs générationnels?
- Les Alouettes affichent des statistiques offensives remarquables après cinq matchs (4-1);
- On doit améliorer la défensive et les unités spéciales;
- Archambault souligne l’importance de la discipline, du positionnement de terrain et de la régularité de leur botteur.