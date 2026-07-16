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Les Alouettes à Calgary, samedi

Davis Alexander et Tyson Philpot sont-ils des joueurs générationnels?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le July 16, 2026 7:35 PM

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Davis Alexander et Tyson Philpot sont-ils des joueurs générationnels?
Tyson Philpot et Davis Alexander / PC/Christopher Katsanov

Les Alouettes de Montréal vont affronter les Stampeders, samedi soir, à Calgary.

Écoutez Byron Archambault, l'adjoint à l'entraîneur Jason Mass, au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Est-ce que le quart Davis Alexander est en pleine forme?;
  • Alexander et le receveur de passes Tyson Philpot sont-ils des joueurs générationnels?
  • Les Alouettes affichent des statistiques offensives remarquables après cinq matchs (4-1);
  • On doit améliorer la défensive et les unités spéciales;
  • Archambault souligne l’importance de la discipline, du positionnement de terrain et de la régularité de leur botteur.

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