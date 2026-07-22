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Samsung présente sa nouvelle gamme de téléphones

«Les téléphones pliables, c'est plus qu'une tendance»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juillet 2026 18:03

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Mathieu Roy
Mathieu Roy
«Les téléphones pliables, c'est plus qu'une tendance»
Mathieu Roy / Cogeco Média

Samsung a présenté sa nouvelle gamme de téléphones pliables, mercredi, à Londres.

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • On discute de la présentation de Samsung à Londres, dévoilant trois téléphones pliables;
  • Le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Fold Ultra (2 700 $) et le Galaxy Fold 8 (2 400 $), ainsi que deux montres (Galaxy Watch, Galaxy Watch Ultra 2) et des lunettes connectées Smart Glass ont été présentées;
  • Samsung améliore son design, la caméra et son autonomie, tout en positionnant ses téléphones pliables face à la concurrence, notamment Apple et son potentiel iPhone Fold attendu à l’automne.

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