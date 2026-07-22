Samsung présente sa nouvelle gamme de téléphones

Samsung a présenté sa nouvelle gamme de téléphones pliables, mercredi, à Londres.
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- On discute de la présentation de Samsung à Londres, dévoilant trois téléphones pliables;
- Le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Fold Ultra (2 700 $) et le Galaxy Fold 8 (2 400 $), ainsi que deux montres (Galaxy Watch, Galaxy Watch Ultra 2) et des lunettes connectées Smart Glass ont été présentées;
- Samsung améliore son design, la caméra et son autonomie, tout en positionnant ses téléphones pliables face à la concurrence, notamment Apple et son potentiel iPhone Fold attendu à l’automne.