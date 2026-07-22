Chronique culturelle

Neuf mois après le vol spectaculaire de bijoux d'une valeur de 142 millions de dollars, la Galerie d'Apollon du Musée du Louvre réouvre ces portes.

Bien que les précieuses pièces n'aient pas été retrouvées et soient désormais exposées ailleurs par sécurité, les visiteurs peuvent à nouveau admirer la splendeur architecturale de cette salle historique. Face à cette faille, le musée lance un plan de modernisation et de sécurité massif de 1 milliard de dollars sur dix ans.

Écoutez Stéphane Leclair faire le point sur l'actualité culturelle, mercredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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