72e Traversée internationale du lac St-Jean

Ce samedi marque le coup d'envoi de la 72e édition de la Traversée internationale du lac St-Jean. Vingt-quatre nageurs d'élite provenant de plusieurs pays se lanceront à l'eau dès 8 h à Péribonka pour franchir un parcours exigeant de trente‑deux kilomètres jusqu'à Roberval.

Écoutez Jean-Pierre Girard, descripteur de l'événement et auteur du livre Les folles histoires de la traversée du lac St-Jean, aborder l'ampleur du défi, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.