72e Traversée internationale du lac St-Jean

Ce samedi marque le coup d'envoi de la 72e édition de la Traversée internationale du lac St-Jean. Vingt-quatre nageurs d'élite provenant de plusieurs pays se lanceront à l'eau dès 8 h à Péribonka pour franchir un parcours exigeant de trente‑deux kilomètres jusqu'à Roberval.
Écoutez Jean-Pierre Girard, descripteur de l'événement et auteur du livre Les folles histoires de la traversée du lac St-Jean, aborder l'ampleur du défi, mercredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«C'est LE marathon de nage en eau libre dans le monde. Tous les véritables nageurs en eau libre du monde veulent le réaliser au moins une fois dans leur carrière parce que c'est un défi immense. Trente‑deux kilomètres, ce n'est pas rien. Puis c'est difficile moralement de traverser le lac. Et samedi, le gros défi, ça risque d'être la température de l'eau.»