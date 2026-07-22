L'entente sur l'ouverture du pont Gordie-Howe

L'entente dévoilée mardi entre le Canada et les États-Unis concernant l'ouverture du pont international Gordie-Howe suscite une vive controverse politique.
Le document confirme que le Canada partagera la moitié des revenus nets du péage avec les Américains pendant les 15 premières années, sans qu'aucune clause ne prévoie le remboursement préalable de la dette canadienne de 6,4 milliards de dollars.
Cette réalité contredit les affirmations antérieures du premier ministre Mark Carney, alimentant la frustration de l'opposition et des observateurs politiques.
Écoutez la chroniqueuse politique Catherine Lévesque faire le point, mercredi fin d'après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Force est de constater que monsieur Carney n'a pas dit tout à fait la vérité. On a quand même fait une concession majeure aux Américains. Donc, oui, on va se rembourser peut-être pour certaines dépenses reliées aux ponts, comme le déneigement, par exemple. Mais on ne vient pas tout à fait se rembourser avant de partager les revenus nets. Alors, toute cette saga a pour effet que plus personne ne pourra vraiment croire le gouvernement.»