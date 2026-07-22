L'entente sur l'ouverture du pont Gordie-Howe

L'entente dévoilée mardi entre le Canada et les États-Unis concernant l'ouverture du pont international Gordie-Howe suscite une vive controverse politique.

Le document confirme que le Canada partagera la moitié des revenus nets du péage avec les Américains pendant les 15 premières années, sans qu'aucune clause ne prévoie le remboursement préalable de la dette canadienne de 6,4 milliards de dollars.

Cette réalité contredit les affirmations antérieures du premier ministre Mark Carney, alimentant la frustration de l'opposition et des observateurs politiques.

Écoutez la chroniqueuse politique Catherine Lévesque faire le point, mercredi fin d'après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.