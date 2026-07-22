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Chronique sportive

CF Montréal: «un gros défi» ce soir face au Nashville FC

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juillet 2026 16:03

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
CF Montréal: «un gros défi» ce soir face au Nashville FC
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Le CF Montréal s'apprête à affronter le Nashville FC mercredi soir, dans un duel crucial pour la suite de sa saison.

Se trouvant à 15 points au classement, la formation montréalaise tente de récolter de précieux points pour rattraper le DC United dans la course aux séries éliminatoires, alors que Nashville connaît une excellente campagne avec 36 points au compteur.

Écoutez Meeker Guerrier faire le point sur l'actualité sportive, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés;

  • Équipe canadienne de soccer: tenue de deux matchs amicaux cet automne à Toronto et à Montréal contre le Chili et le Pérou;
  • Omnium Banque Nationale: attribution de laissez-passer pour le tableau principal à Toronto aux Canadiennes Rebecca Marino, Katherine Sebov et Carson Branstine;
  • Le dossier de l'attaquant vedette Jason Robertson retient l'attention après la signature d'une entente d'une seule saison de 12 millions de dollars avec les Stars de Dallas;
  • Bourde du Heat de Miami: publication accidentelle sur les réseaux sociaux d'un lien vers une conférence de presse annonçant l'arrivée de LeBron James.

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