Chronique sportive

Le CF Montréal s'apprête à affronter le Nashville FC mercredi soir, dans un duel crucial pour la suite de sa saison.

Se trouvant à 15 points au classement, la formation montréalaise tente de récolter de précieux points pour rattraper le DC United dans la course aux séries éliminatoires, alors que Nashville connaît une excellente campagne avec 36 points au compteur.

Écoutez Meeker Guerrier faire le point sur l'actualité sportive, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

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