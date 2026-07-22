La conférence de presse de clôture du Conseil de la Fédération à Charlottetown a commencé avec une heure de retard, notamment en raison de la rédaction du communiqué commun.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, au micro de Catherine Brisson.

Louis Lacroix rapporte des discussions tendues sur les tarifs douaniers américains de Donald Trump, la stratégie musclée de Doug Ford (Ontario), et l’implication de Mark Carney dans les négociations.

Les premiers ministres ont aussi abordé le commerce interprovincial, les transferts en santé (Ottawa finance 21 %), et les menaces de référendums d’indépendance au Québec et en Alberta, tout en cherchant à afficher une unité face aux enjeux commerciaux avec Washington.