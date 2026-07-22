Actualité sportive

La grande région de Montréal pourrait bientôt revoir du baseball professionnel sur son territoire.

La Ligue Frontière, qui deviendra la National Association of Professional Baseball (NAPB) dès la saison 2027, analyse actuellement les dossiers de quatre municipalités, dont Saint-Jean-sur-Richelieu et Mirabel, en vue d'y implanter une nouvelle franchise.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier et le journaliste sportif Jeffrey Dupont faire le point, mercredi, au micro de Catherine Brisson.