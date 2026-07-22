Actualité sportive

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Le baseball professionnel de retour dans la région de Montréal?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juillet 2026 17:16

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

Le baseball professionnel de retour dans la région de Montréal?
Jeffrey Dupont / Cogeco Média

La grande région de Montréal pourrait bientôt revoir du baseball professionnel sur son territoire. 

La Ligue Frontière, qui deviendra la National Association of Professional Baseball (NAPB) dès la saison 2027, analyse actuellement les dossiers de quatre municipalités, dont Saint-Jean-sur-Richelieu et Mirabel, en vue d'y implanter une nouvelle franchise.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier et le journaliste sportif Jeffrey Dupont faire le point, mercredi, au micro de Catherine Brisson.

«Avec la Série mondiale de baseball l'an dernier, les Blue Jays de Toronto, on a surfé sur la vague de la popularité du baseball avec beaucoup d'inscriptions un peu partout aux quatre coins du Québec. Donc, je le vois un peu de la même façon avec une autre équipe professionnelle ici au Québec, une quatrième également au Canada.»

Jeffrey Dupont

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