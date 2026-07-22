Théâtre d'été

Mario Jean passe l'été au théâtre. Au théâtre La Marjolaine, à Eastman, en Estrie, où il joue et met en scène Monsieur le Maire, une pièce adaptée d’Emmanuel Reichenbach sur la politique municipale.
Écoutez Mario Jean nous parler de son rôle dans la pièce, Monsieur le maire, en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Pour cette relecture actualisée de la pièce, Mario Jean évoque la pression sur les maires et la haine sur les réseaux sociaux;
- Le comédien parle de son implication communautaire et de sa participation au festival Juste pour rire à Québec le 2 août, pour un bien-cuit;
- Mario Jean prépare aussi son prochain one man show Comme ça, d’ailleurs».