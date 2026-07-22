Théâtre d'été

Mario Jean passe l'été au théâtre. Au théâtre La Marjolaine, à Eastman, en Estrie, où il joue et met en scène Monsieur le Maire, une pièce adaptée d’Emmanuel Reichenbach sur la politique municipale.

Écoutez Mario Jean nous parler de son rôle dans la pièce, Monsieur le maire, en compagnie de Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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