David Letterman au festival Juste pour rire

De passage à Montréal dans le cadre du festival Juste pour rire, le célèbre animateur américain David Letterman a offert une prestation généreuse d'une heure et demie sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts mardi.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire le compte-rendu de la soirée au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Il était en forme, drôle, et heureux d'être là. Il y a eu énormément de bons moments et beaucoup de références au Canada et au Québec. Il aime le Canada, il est respectueux et connaît son pays voisin. Il a parlé de hockey à quelques reprises. Il l'aime et connaît le hockey.»