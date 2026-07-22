David Letterman au festival Juste pour rire

De passage à Montréal dans le cadre du festival Juste pour rire, le célèbre animateur américain David Letterman a offert une prestation généreuse d'une heure et demie sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts mardi.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire le compte-rendu de la soirée au micro de l'animatrice Catherine Brisson.