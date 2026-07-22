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David Letterman au festival Juste pour rire

«Il était en forme, drôle, et heureux d'être là» -Stéphane Leclair

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juillet 2026 16:42

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Il était en forme, drôle, et heureux d'être là» -Stéphane Leclair
De passage à Montréal dans le cadre du festival Juste pour rire, le célèbre animateur américain David Letterman a offert une prestation généreuse d'une heure et demie sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts mardi. / AP Photo/Chris Pizzello / Invision

De passage à Montréal dans le cadre du festival Juste pour rire, le célèbre animateur américain David Letterman a offert une prestation généreuse d'une heure et demie sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts mardi.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair faire le compte-rendu de la soirée au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«Il était en forme, drôle, et heureux d'être là. Il y a eu énormément de bons moments et beaucoup de références au Canada et au Québec. Il aime le Canada, il est respectueux et connaît son pays voisin. Il a parlé de hockey à quelques reprises. Il l'aime et connaît le hockey.»

Stéphane Leclair

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