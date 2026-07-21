Sur la route des vacances

Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et députée d’Ahuntsic-Cartierville, évoque la difficulté de concilier vie politique fédérale intense, impacts de la guerre tarifaire avec les États-Unis sous Donald Trump, et vie familiale avec son conjoint.

Écoutez la ministre Mélanie Joly parler des difficultés de concilier vie publique et vie privée et parler de sa route des vacances.

Elle mentionne ses déplacements internationaux, son engagement envers les secteurs économiques, ainsi que ses vacances en Abitibi et aux Îles-de-la Madeleine, ses lectures québécoises, et ses préférences culinaires locales.