Promesses pré-électorales

De retour d'une rencontre avec ses homologues des provinces et le ministre fédéral des Finances à Charlottetown, Eric Girard réitère l'urgence pour Ottawa de hausser le Transfert canadien en santé de 5% par année afin de suivre l’évolution des coûts.

Le ministre rassure également les Québécois sur la santé financière de la province, malgré la décote de 2025 causée par des investissements majeurs dans les infrastructures.

Il écarte l'idée d'un retour à l'austérité, en maintenant une prévision de croissance des dépenses de 3% par année, un niveau qu'il juge amplement suffisant pour offrir de bons services tout en atteignant l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030.

Écoutez le ministre des Finances du Québec expliquer le tout, vendredi au Matin avec Jean-Sébastien Hammal.