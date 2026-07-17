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Promesses pré-électorales

Eric Girard défend son plan de retour à l'équilibre budgétaire

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Entendu dans

Le matin

le 17 juillet 2026 07:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Eric Girard défend son plan de retour à l'équilibre budgétaire
Eric Girard, ministre des Finances du Québec / Cogeco Média

De retour d'une rencontre avec ses homologues des provinces et le ministre fédéral des Finances à Charlottetown, Eric Girard réitère l'urgence pour Ottawa de hausser le Transfert canadien en santé de 5% par année afin de suivre l’évolution des coûts. 

Le ministre rassure également les Québécois sur la santé financière de la province, malgré la décote de 2025 causée par des investissements majeurs dans les infrastructures.

Il écarte l'idée d'un retour à l'austérité, en maintenant une prévision de croissance des dépenses de 3% par année, un niveau qu'il juge amplement suffisant pour offrir de bons services tout en atteignant l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030.

Écoutez le ministre des Finances du Québec expliquer le tout, vendredi au Matin avec Jean-Sébastien Hammal. 

«3 % de croissance des dépenses, c'est amplement suffisant pour revenir à l'équilibre budgétaire, pour poursuivre les investissements en infrastructures, bien gérer l'État. [...] Gouverner c'est faire des choix, c'est prioriser. Je pense que les citoyens apprécient une gestion responsable, prudente.»

Eric Girard

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