Guerre commerciale: Doug Ford veut répliquer, le Québec prône la prudence

Réunis à Charlottetown pour le Conseil de la fédération, les premiers ministres provinciaux ont vu leur ordre du jour complètement bousculé par l'annonce-choc de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 50 % au Canada.

En direct de l'Île-du-Prince-Édouard, le journaliste Patrice Bergeron explique que cet imprévu a rapidement fait éclater l'unité canadienne.

Tandis que le premier ministre ontarien Doug Ford réclame une riposte agressive et l'utilisation de l'énergie comme levier, la première ministre du Québec Christine Fréchette privilégie une approche diplomatique et met en garde contre l'escalade.

Écoutez Patrice Bergeron, journaliste de La Presse Canadienne qui couvre la rencontre des premiers ministres des provinces et territoires à Charlottetown.