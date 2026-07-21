Un nouveau disque à venir?

Le groupe Dubmatique fera partie du grand spectacle extérieur célébrant les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal, le samedi 1er août.

Il sera aux côtés de Robert Charlebois, Ariane Moffatt et Loud.

Écoutez Ousmane Traoré (OTMC) et Jérôme-Philippe Bélinga (Disoul) avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

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