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Un nouveau disque à venir?

Bientôt 30 ans de carrière pour Dubmatique

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 juillet 2026 18:02

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Bientôt 30 ans de carrière pour Dubmatique
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le groupe Dubmatique fera partie du grand spectacle extérieur célébrant les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal, le samedi 1er août.

Il sera aux côtés de Robert Charlebois, Ariane Moffatt et Loud.

Écoutez Ousmane Traoré (OTMC) et Jérôme-Philippe Bélinga (Disoul) avec Stéphane Leclair et Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • En 1997, Dubmatique a remporté le Félix dans la catégorie rock alternatif... parce qu'il n'y avait pas encore de catégorie rap ou hip-hop;
  • Le duo explique les difficultés initiales liées aux préjugés sur le rap au Québec: les compagnies étaient très frileuses;
  • Dubmatique évoque sa participation aux Francos Folies de Montréal en 1996 et aux premières parties des Backstreet Boys;
  • On discute de leur implication dans le spectacle du 1ᵉʳ août au Parc olympique pour les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal, aux côtés de Robert Charlebois, Loud et Ariane Moffatt.

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