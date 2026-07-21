Trump pourrait-il reculer sur les tarifs?

Le président américain Donald Trump menace d'imposer de nouveaux tarifs sur une foule de produits provenant du Canada.

Plusieurs raisons expliquent cette décision qui pourrait être principalement un levier de négociation pour Washington.

Malgré tout, il ne serait pas surprenant de voir Donald Trump reculer une fois de plus sur ce plan.

Écoutez à ce sujet l'analyste en politique américaine Guillaume Lavoie au micro de Catherine Brisson.

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