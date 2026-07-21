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Trump pourrait-il reculer sur les tarifs?

«L'annonce de menaces est tonitruante, mais le recul est loin des caméras»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 juillet 2026 16:42

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«L'annonce de menaces est tonitruante, mais le recul est loin des caméras»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump menace d'imposer de nouveaux tarifs sur une foule de produits provenant du Canada.

Plusieurs raisons expliquent cette décision qui pourrait être principalement un levier de négociation pour Washington.

Malgré tout, il ne serait pas surprenant de voir Donald Trump reculer une fois de plus sur ce plan.

Écoutez à ce sujet l'analyste en politique américaine Guillaume Lavoie au micro de Catherine Brisson.

Autre sujet abordé

  • On parle de la comparution du secrétaire à la Défense devant un comité du Sénat. Combien coûte la guerre d'Iran ?

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