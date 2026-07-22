Quelques mois après avoir publié l'essai Se tenir debout, l'ancienne députée et porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, est de retour au micro de Philippe Cantin pour discuter des différents enjeux sociaux actuels.

L'essayiste et militante féministe critique la politique de Donald Trump envers le Canada, souligne l’importance de la gestion de l’offre agricole, et propose d’augmenter le salaire minimum, les prestations sociales et de contrôler les loyers via un registre national, tout en appelant à un vote informé lors des élections provinciales à l’automne.

Écoutez à ce sujet l'ancienne députée et porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, mercredi lors de l'émission Cantin le matin.