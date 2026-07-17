Sentiment inconfortable, mais nécessaire

L'ennui, que beaucoup de personnes cherchent à éviter en remplissant leur calendrier, serait en fait très important pour la santé mentale.

C'est ce qu'explique la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

Écoutez la spécialiste se pencher sur l'importance de s'ennuyer.