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Sentiment inconfortable, mais nécessaire

L'ennui: «Ça permet d'accéder à ce que l'on ressent profondément»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 17 juillet 2026 10:48

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
L'ennui: «Ça permet d'accéder à ce que l'on ressent profondément»
L'ennui, que beaucoup de personnes cherchent à éviter en remplissant leur calendrier, serait en fait très important pour la santé mentale... / Anastasiya / Adobe Stock

L'ennui, que beaucoup de personnes cherchent à éviter en remplissant leur calendrier, serait en fait très important pour la santé mentale.

C'est ce qu'explique la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

Écoutez la spécialiste se pencher sur l'importance de s'ennuyer.

«C'est une émotion inconfortable, mais il y a beaucoup de bienfaits à l'ennui. Dans ces moments où on n'est pas en mode surcharge, on peut accéder à ce que l'on ressent profondément, et ensuite se mettre en action ou pas. Si ce dont on a besoin, c'est du repos, c'est possible d'absolument ne rien faire.»

Marie-Claude Lavallée

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