Sentiment inconfortable, mais nécessaire

L'ennui, que beaucoup de personnes cherchent à éviter en remplissant leur calendrier, serait en fait très important pour la santé mentale.
C'est ce qu'explique la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.
Écoutez la spécialiste se pencher sur l'importance de s'ennuyer.
«C'est une émotion inconfortable, mais il y a beaucoup de bienfaits à l'ennui. Dans ces moments où on n'est pas en mode surcharge, on peut accéder à ce que l'on ressent profondément, et ensuite se mettre en action ou pas. Si ce dont on a besoin, c'est du repos, c'est possible d'absolument ne rien faire.»