Vacances d'été

Les Québécois associent étroitement les festivals à leur qualité de vie et à leur bien-être psychologique.

C'est ce que révèle une étude de l'organisme Événements Attractions Québec.

Cette dernière révèle que 76 % des Québécois envisagent de participer à un festival cet été.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre s'entretenir avec Clément Turgeon, le cofondateur et directeur général du festival Le Festif! de Baie-Saint-Paul, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.