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Vacances d'été

Festivals: «On fait des choses qu'on ne peut pas faire d'habitude»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 16 juillet 2026 11:44

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Festivals: «On fait des choses qu'on ne peut pas faire d'habitude»
76 % des québécois envisagent de participer à un festival cet été. / Amy Harris / Invision / AP

Les Québécois associent étroitement les festivals à leur qualité de vie et à leur bien-être psychologique. 

C'est ce que révèle une étude de l'organisme Événements Attractions Québec.

Cette dernière révèle que 76 % des Québécois envisagent de participer à un festival cet été.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre s'entretenir avec Clément Turgeon, le cofondateur et directeur général du festival Le Festif! de Baie-Saint-Paul, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

« Dans des festivals, on fait des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie de tous les jours. »

Clément Turgeon

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