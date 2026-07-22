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L’héritage du père Marcel de la Sablonnière

Le Centre Sablon fête 75 ans d'engagement auprès des jeunes

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Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juillet 2026 09:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Centre Sablon fête 75 ans d'engagement auprès des jeunes
Cantin le matin / Cogeco Média

Fondé en 1951 par le père Marcel de la Sablonnière, le Centre Sablon célèbre ses 75 ans d'histoire.

La directrice générale, Marie-Ève Pichette, rappelle la mission fondamentale de l'institution: offrir aux enfants, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, l'accès au sport et au plein air pour développer leur potentiel.

Entre les camps de jour à Montréal et le camp de vacances Le Petit Bonheur dans les Laurentides, l'organisme touche environ 25 000 jeunes par an.

Malgré les défis de financement pour rénover ses infrastructures, l'équipe poursuit avec passion l'œuvre du père Sablon.

Écoutez Marie-Ève Pichette, directrice générale du Centre Sablon, en discuter au micro de Philippe Cantin, mercredi matin. 

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