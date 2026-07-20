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L'Espagne concède un seul but durant le tournoi

«L'Espagne a le don de rendre ses adversaires mauvais» -Vincent Destouches

par 98.5 sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 juillet 2026 19:01

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«L'Espagne a le don de rendre ses adversaires mauvais» -Vincent Destouches
Les joueurs de l'Espagne célèbrent leur victoire au Mondial. / AP/Adam Hunger

La Coupe du monde 2026 s'est terminée, dimanche, avec une victoire de 1-0 de l'Espagne contre l'Argentine.

Écoutez le spécialiste soccer Vincent Destouches dresser son bilan du Mondial en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On parle de la domination de l'Espagne grâce à une structure défensive exceptionnelle (un but encaissé en huit matchs);
  • L’Argentine, malgré Lionel Messi, n’a pas existé en finale;
  • Le Cap-Vert est la seule équipe qui n'a pas perdu contre l'Espagne;
  • Les joueurs de l'Argentine ont manqué de classe après la fin de la finale;
  • La MLS progresse, alignant son calendrier avec les grands championnats dès l'an prochain;
  • Des scandales, dont l’ingérence de Trump, ont terni le Mondial;
  • La petite finale - Angleterre-France - a été un exercice fraternel.
Vincent Destouches dans les studios du 98.5/Cogeco média

Source: Vincent Destouches dans les studios du 98.5/Cogeco média

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