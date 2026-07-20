L'Espagne concède un seul but durant le tournoi

La Coupe du monde 2026 s'est terminée, dimanche, avec une victoire de 1-0 de l'Espagne contre l'Argentine.
Écoutez le spécialiste soccer Vincent Destouches dresser son bilan du Mondial en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de la domination de l'Espagne grâce à une structure défensive exceptionnelle (un but encaissé en huit matchs);
- L’Argentine, malgré Lionel Messi, n’a pas existé en finale;
- Le Cap-Vert est la seule équipe qui n'a pas perdu contre l'Espagne;
- Les joueurs de l'Argentine ont manqué de classe après la fin de la finale;
- La MLS progresse, alignant son calendrier avec les grands championnats dès l'an prochain;
- Des scandales, dont l’ingérence de Trump, ont terni le Mondial;
- La petite finale - Angleterre-France - a été un exercice fraternel.
Source: Vincent Destouches dans les studios du 98.5/Cogeco média