Pour lancer les vacances de la construction en beauté, le festival Brasse tes Laurentides propose à ses festivaliers de découvrir le dynamisme des microbrasseries d'ici ainsi que plusieurs artisans locaux.

Écoutez le fondateur du festival, Hugues Néron, discuter vendredi avec l'animatrice Valérie Beaudoin de cet événement festif et convivial situé à seulement 50 minutes de Montréal.