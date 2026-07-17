Chaque année, des tonnes de nourriture parfaitement comestible finissent à la poubelle, alors que de nombreuses personnes peinent à mettre un repas sur la table.
Et si une partie de la solution au gaspillage alimentaire passait par la gastronomie ? C'est la question que pose la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.
Écoutez sa chronique sur l’initiative du réseau Food for Soul, fondé par le célèbre chef italien Massimo Bottura, à l'émission Le midi.
«Ce grand homme a décidé d'aider son prochain. Il s'est dit que tout le monde devrait avoir accès à la gastronomie et que ça ne devrait pas être payant. Le but était donc de démocratiser la gastronomie. Alors que vous ayez le budget ou non, que vous soyez jeune ou non, que vous soyez dans une situation précaire ou complètement passionnée de gastronomie, vous pouvez manger seul ou avec de simples inconnus un repas pensé par des chefs gastronomiques.»