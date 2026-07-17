Chaque année, des tonnes de nourriture parfaitement comestible finissent à la poubelle, alors que de nombreuses personnes peinent à mettre un repas sur la table.

Et si une partie de la solution au gaspillage alimentaire passait par la gastronomie ? C'est la question que pose la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.

Écoutez sa chronique sur l’initiative du réseau Food for Soul, fondé par le célèbre chef italien Massimo Bottura, à l'émission Le midi.