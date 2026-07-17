Après 33 ans de détention pour quatre meurtres

L’affaire Daniel Jolivet connaît un rebondissement majeur après plus de trois décennies. Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a officiellement ordonné la tenue d’un nouveau procès concernant celui qui clame son innocence depuis des années concernant quatre meurtres commis au Québec.

Après 33 ans de détention, l’annonce de cette erreur judiciaire suscite une vive émotion chez M. Jolivet. Son avocat, Me Nicholas St-Jacques, rappelle toutefois que le combat laisse des blessures profondes et que le retour temporaire au statut d'accusé amène de nouvelles procédures pour lui éviter de retourner derrière les barreaux pendant l'attente des prochaines étapes.

Écoutez la journaliste Any Guillemette faire le point, vendredi, au micro de Valérie Beaudoin.