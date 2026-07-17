 Aller au contenu
Bonnes vacances!

Vacances de la construction : un «rituel» propre au Québec

par 98.5

0:00
4:29

Entendu dans

Le midi

le 17 juillet 2026 14:02

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Vacances de la construction : un «rituel» propre au Québec
En 2026, les traditionnelles vacances de la construction au Québec se tiennent officiellement du dimanche 19 juillet au samedi 1er août inclusivement. / La Presse Canadienne

Le signal de départ du congé annuel le plus attendu de la province a sonné. Au total, ce sont plus de 200 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie qui entament leurs deux semaines de vacances bien méritées.

La PDG de la Commission de la construction du Québec (CCQ) confirme d'ailleurs qu'il s'agit d'une année record, avec un total cumulé de 730 millions de dollars distribués en chèques de vacances en 2026. De cette somme, 127 millions de dollars ont été versés pour ces 2 semaines de juillet.

L'activité sur les chantiers est historique, représentant actuellement 8 % de l'emploi au Québec.

Écoutez Audrey Murray, PDG de la Commission de la construction du Québec, faire le point, vendredi, lors de l'émission Le midi.

Vous aimerez aussi

Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
Le midi
Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
0:00
6:06
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
Le midi
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
0:00
5:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
Rattrapage
Festival Brasse tes Laurentides
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals
Rattrapage
Du 15 au 26 juillet 2026
Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals
Gaspillage alimentaire: et si la solution se trouvait dans la gastronomie?
Rattrapage
L’initiative du réseau Food for Soul
Gaspillage alimentaire: et si la solution se trouvait dans la gastronomie?
Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
Rattrapage
Après 33 ans de détention pour quatre meurtres
Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
«C'était un moment émouvant, mais aussi de grande concentration»
Rattrapage
Il allumait la flamme olympique il y a 50 ans
«C'était un moment émouvant, mais aussi de grande concentration»
«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»
Rattrapage
Coupures d'AEC dans ce domaine
«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»
«C'est nous qui allons vivre avec les décisions qui sont prises aujourd'hui»
Rattrapage
Séries entrevues avec de jeunes politiciens
«C'est nous qui allons vivre avec les décisions qui sont prises aujourd'hui»
«La CAQ vient un peu manger le lunch des libéraux» - Victor Henriquez
Rattrapage
Candidature de Marie-Josée Morency
«La CAQ vient un peu manger le lunch des libéraux» - Victor Henriquez
Vacances de la construction: des conseils pour bien préparer ses déplacements
Rattrapage
Dimanche 19 juillet au samedi 1er août
Vacances de la construction: des conseils pour bien préparer ses déplacements
Stade: «C'est une patate chaude depuis au moins 25 ans» -Alexandre Pratt
Rattrapage
Le Parc olympique cible de grands spectacles
Stade: «C'est une patate chaude depuis au moins 25 ans» -Alexandre Pratt
«C'était une situation surréelle, comme si la vie était sur pause»
Rattrapage
Le grand déluge du Saguenay 30 ans plus tard
«C'était une situation surréelle, comme si la vie était sur pause»
Trump: «Quand il perd, il y a fraude, quand il gagne, il n'y a pas fraude»
Rattrapage
Discours à la nation du président des États-Unis
Trump: «Quand il perd, il y a fraude, quand il gagne, il n'y a pas fraude»
Haaland et Bellingham: «Un autre modèle de masculinité»
Rattrapage
Nouveaux modèles masculins
Haaland et Bellingham: «Un autre modèle de masculinité»
«Sans garantie légale, une bonne inspection peut vraiment te protéger»
Rattrapage
Problèmes éventuels avec la propriété
«Sans garantie légale, une bonne inspection peut vraiment te protéger»