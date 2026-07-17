Bonnes vacances!

Le signal de départ du congé annuel le plus attendu de la province a sonné. Au total, ce sont plus de 200 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie qui entament leurs deux semaines de vacances bien méritées.

La PDG de la Commission de la construction du Québec (CCQ) confirme d'ailleurs qu'il s'agit d'une année record, avec un total cumulé de 730 millions de dollars distribués en chèques de vacances en 2026. De cette somme, 127 millions de dollars ont été versés pour ces 2 semaines de juillet.

L'activité sur les chantiers est historique, représentant actuellement 8 % de l'emploi au Québec.

Écoutez Audrey Murray, PDG de la Commission de la construction du Québec, faire le point, vendredi, lors de l'émission Le midi.