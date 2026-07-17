Du 15 au 26 juillet 2026

Le coup d'envoi de la saison est donné à Montréal pour le festival Juste pour rire. L'événement propose une programmation diversifiée qui promet de faire rire le public. Les festivités se déploient à travers la ville pour offrir des moments mémorables.

Parmi les moments forts, un spectacle gratuit d'Adib Alkhalidey mélangeant humour et musique est présenté. De grandes pointures internationales, telles que David Letterman et Jerry Seinfeld, figurent également à la programmation de cette édition.

Écoutez Sylvain Parent-Bédard, PDG de Groupe Juste pour divertir, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le midi.