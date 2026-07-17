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Du 15 au 26 juillet 2026

Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 17 juillet 2026 14:45

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals
Le Festival Juste pour rire Montréal 2026 se déroule du 15 au 26 juillet. / La Presse Canadienne

Le coup d'envoi de la saison est donné à Montréal pour le festival Juste pour rire. L'événement propose une programmation diversifiée qui promet de faire rire le public. Les festivités se déploient à travers la ville pour offrir des moments mémorables.

Parmi les moments forts, un spectacle gratuit d'Adib Alkhalidey mélangeant humour et musique est présenté. De grandes pointures internationales, telles que David Letterman et Jerry Seinfeld, figurent également à la programmation de cette édition.

Écoutez Sylvain Parent-Bédard, PDG de Groupe Juste pour divertir, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le midi.

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