Il allumait la flamme olympique il y a 50 ans

Il y a 50 ans très exactement aujourd’hui, Stéphane Préfontaine et Sandra Henderson allumaient la vasque olympique pour lancer les Jeux de Montréal.

Écoutez le co-porteur du flambeau olympique lors de l’ouverture des Jeux de Montréal en 1976, qui n'avait que 15 ans à l'époque, raconter son expérience au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.