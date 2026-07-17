Il allumait la flamme olympique il y a 50 ans

Il y a 50 ans très exactement aujourd’hui, Stéphane Préfontaine et Sandra Henderson allumaient la vasque olympique pour lancer les Jeux de Montréal.
Écoutez le co-porteur du flambeau olympique lors de l’ouverture des Jeux de Montréal en 1976, qui n'avait que 15 ans à l'époque, raconter son expérience au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.
«C'était tellement émouvant et grandiose qu'on était obligé de ne pas penser. On devait se concentrer à faire sa routine sans trébucher, sans échapper le flambeau, en essayant de garder un pas coordonné. Donc c'est un moment de grande concentration où on essaie d'absorber le moment, mais pas trop, pour éviter les erreurs.»