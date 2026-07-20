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Coupe du monde

Analyse de la finale: L'Espagne étouffe l'Argentine de Lionel Messi

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Entendu dans

Le midi

le 20 juillet 2026 12:28

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Analyse de la finale: L'Espagne étouffe l'Argentine de Lionel Messi
Plus d’un million de fans sont attendus à Madrid pour célébrer la victoire espagnole. / (AP Photo/Seth Wenig)

Au lendemain de la finale de la Coupe du monde opposant l'Espagne à l'Argentine, on revient sur la victoire espagnole en compagnie de Patrick Leduc, directeur production et contenu pour le CF Montréal.

L'analyste explique que la supériorité de l'Espagne repose sur son jeu collectif exceptionnel, sa cohésion et sa capacité à étouffer l'adversaire, contrairement à l'Argentine qui s'est trop repliée en défense.

Malgré une finale moins relevée, Patrick Leduc dresse un bilan très positif du tournoi, saluant le parcours historique du Canada, les belles découvertes sportives et la passion générée tout au long du dernier mois.

Écoutez Patrick Leduc, directeur, production et contenu pour le CF Montréal, analyste à RDS ainsi qu’ancien joueur pour l’Impact de Montréal, lundi au Midi

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