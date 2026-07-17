Coupures d'AEC dans ce domaine

Les attestations d’études collégiales (AEC) dédiées à ces métiers spécialisés en conservation du patrimoine traditionnel viennent d'être coupées, faute de financement, alors que le Québec fait face à une pénurie de professionnels dans ce secteur.

Lancé en 2020 en réponse à un cri du cœur de la Vérificatrice générale concernant la préservation de notre patrimoine québécois, ce programme formait notamment la relève en ferronnerie d'art, taille de pierre et charpente traditionnelle.

Écoutez Marc Douesnard, forgeron d’art et président du Conseil des métiers d’art du Québec, sonner l'alarme au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.