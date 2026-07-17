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Coupures d'AEC dans ce domaine

«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»

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Entendu dans

Le midi

le 17 juillet 2026 13:59

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»
Le midi / Cogeco Média

Les attestations d’études collégiales (AEC) dédiées à ces métiers spécialisés en conservation du patrimoine traditionnel viennent d'être coupées, faute de financement, alors que le Québec fait face à une pénurie de professionnels dans ce secteur.

Lancé en 2020 en réponse à un cri du cœur de la Vérificatrice générale concernant la préservation de notre patrimoine québécois, ce programme formait notamment la relève en ferronnerie d'art, taille de pierre et charpente traditionnelle.

Écoutez Marc Douesnard, forgeron d’art et président du Conseil des métiers d’art du Québec, sonner l'alarme au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.

«On n'est pas un pays européen, mais on a un patrimoine important. Puis la seule façon de le préserver, c'est de s'assurer que les artisans sont bien sont formés et qu'on ait une communauté suffisamment importante pour pouvoir y voir. Et là, malheureusement, le financement vient d'être terminé.»

Marc Douesnard

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