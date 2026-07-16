Engagement politique chez les jeunes

Valérie Beaudoin profite de son micro pour présenter tous les jours de la semaine, aux auditeurs de l’émission Le midi, de jeunes candidats en vue des élections provinciales de l’automne 2026.

Ce jeudi, c’est Clément Mireault, candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans La Pinière, qui s’entretient avec l'animatrice au sujet de ses ambitions politiques.

Écoutez le jeune politicien expliquer jeudi les raisons de son engagement politique à seulement 19 ans.