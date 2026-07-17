Candidature de Marie-Josée Morency

Malgré l'arrivée des vacances de la construction, la sphère politique québécoise reste en action à l'approche des élections d'octobre. Les partis multiplient notamment les annonces de candidatures à un rythme effréné.

L'équipe de la chef caquiste Christine Fréchette a notamment officialisé la candidature de l'ex-présidente et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, Marie-Josée Morency, dans la circonscription de Charlesbourg.

Écoutez le chroniqueur Victor Henriquez en discuter vendredi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.