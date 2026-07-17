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Candidature de Marie-Josée Morency

«La CAQ vient un peu manger le lunch des libéraux» - Victor Henriquez

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Entendu dans

Le midi

le 17 juillet 2026 13:29

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Victor Henriquez
Victor Henriquez
«La CAQ vient un peu manger le lunch des libéraux» - Victor Henriquez
Victor Henriquez / Cogeco Média

Malgré l'arrivée des vacances de la construction, la sphère politique québécoise reste en action à l'approche des élections d'octobre. Les partis multiplient notamment les annonces de candidatures à un rythme effréné.

L'équipe de la chef caquiste Christine Fréchette a notamment officialisé la candidature de l'ex-présidente et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, Marie-Josée Morency, dans la circonscription de Charlesbourg. 

Écoutez le chroniqueur Victor Henriquez en discuter vendredi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.

«La CAQ vient un peu manger le lunch des libéraux. C'est la deuxième candidature, issue de la famille libérale, à se présenter pour la Coalition avenir Québec. Dans le monde politique, il y a plein de gens qui bougent. Les vases sont communicants.»

Victor Henriquez

Autre sujet abordé: 

  • Des républicains accusent le Canada pour les feux et la qualité de l’air

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