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Sécurité accrue

Les coulisses de la finale de la Coupe du monde avec Meeker Guerrier

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 juillet 2026 15:34

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Les coulisses de la finale de la Coupe du monde avec Meeker Guerrier
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Les coulisses de la grande finale de la Coupe du monde à New York ont été le théâtre d’un déploiement de sécurité sans précédent.

Le chroniqueur Meeker Guerrier, qui a assisté à la finale, rapporte près de deux heures d'attente pour passer la sécurité, avec des fouilles complètes des effets personnels.

Sur place, l’ambiance survoltée était largement dominée par les partisans argentins.

Le chroniqueur aborde également l'accueil froid réservé au président américain, Donald Trump.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier en discuter, lundi, au midi.

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