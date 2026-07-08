Un questionnaire qui dérange

L'administration de la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada a récemment fait sourciller en modifiant une consultation en ligne sur le réseau cyclable pour y ajouter des questions touchant le stationnement et la fluidité automobile.

Une question suggérant le retrait du réseau cyclable hivernal suscite la controverse chez de nombreux citoyens.

Le leader de la majorité à l’Hôtel de ville de Montréal, le conseiller municipal Julien Hénault-Ratelle, affirme de son côté que l'administration montréalaise est à la recherche d’un «équilibre».

Écoutez à ce sujet le conseiller désigné dans Ville-Marie, Julien Hénault-Ratelle, au micro de Philippe Cantin.