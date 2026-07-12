Environ le quart des travailleurs envisagerait de changer d'emploi, selon une récente étude de Randstad Canada. La proportion est encore plus importante chez les membres de la génération Z (les 14 à 29 ans), dont 42 % envisagent de changer d'emploi.

Ces statistiques, qui incluent toutefois les projets de mobilité au sein d'une même entreprise, ont poussé la chroniqueuse Marianne Spear à aborder un sujet connexe : la valeur réelle d'un emploi.

Écoutez sa chronique économique, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.