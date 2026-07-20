L'Espagne a décroché la deuxième Coupe du monde de son histoire au terme d'un duel très serré face à l'Argentine, remporté par la marque de 1 à 0 grâce à un but de Ferran Torres en prolongation.

Malgré une performance spectaculaire du gardien argentin Emiliano Martinez, le carton rouge décerné à Enzo Fernandez a fait basculer la rencontre en faveur des Espagnols, reconnus pour la force de leur jeu collectif.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.