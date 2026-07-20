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Au terme d'un duel très serré

Soccer: l'Espagne a remporté la Coupe du monde

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 20 juillet 2026 05:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Soccer: l'Espagne a remporté la Coupe du monde
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'Espagne a décroché la deuxième Coupe du monde de son histoire au terme d'un duel très serré face à l'Argentine, remporté par la marque de 1 à 0 grâce à un but de Ferran Torres en prolongation.

Malgré une performance spectaculaire du gardien argentin Emiliano Martinez, le carton rouge décerné à Enzo Fernandez a fait basculer la rencontre en faveur des Espagnols, reconnus pour la force de leur jeu collectif.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

«C'est la meilleure équipe sur le terrain, la meilleure équipe du tournoi qui a remporté cette Coupe du monde [...] et c'est le collectif.»

Jean-Michel Bourque

La fin de la rencontre a toutefois été ternie par le comportement des joueurs argentins, qui ont refusé de se présenter en zone mixte et se sont fait remarquer par des gestes antisportifs et une altercation sur le terrain.

Autres sujets traités:

  • Golf: le Néo-Zélandais Ryan Fox remporte l'Omnium britannique;
  • Décès tragique du capitaine des Roughriders de la Saskatchewan, Jayden Dalle;
  • Transaction à trois équipes dans la NBA impliquant le Québécois LuGuentz Dort.
  • Formule 1: victoire du jeune Kimi Antonelli;
  • Tour de France: abandon de Jonas Vingegaard et contrôles antidopage impromptus en pleine nuit;
  • Baseball: week-end en montagnes russes pour les Blue Jays de Toronto.

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