L'Espagne a décroché la deuxième Coupe du monde de son histoire au terme d'un duel très serré face à l'Argentine, remporté par la marque de 1 à 0 grâce à un but de Ferran Torres en prolongation.
Malgré une performance spectaculaire du gardien argentin Emiliano Martinez, le carton rouge décerné à Enzo Fernandez a fait basculer la rencontre en faveur des Espagnols, reconnus pour la force de leur jeu collectif.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
«C'est la meilleure équipe sur le terrain, la meilleure équipe du tournoi qui a remporté cette Coupe du monde [...] et c'est le collectif.»
La fin de la rencontre a toutefois été ternie par le comportement des joueurs argentins, qui ont refusé de se présenter en zone mixte et se sont fait remarquer par des gestes antisportifs et une altercation sur le terrain.
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