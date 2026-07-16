L'intérieur du Stade olympique sera rénové

Le gouvernement du Québec va financer le projet de modernisation de l’intérieur de l'enceinte du Stade olympique de Montréal, ce qui pourrait permettre au CF Montréal de demeurer dans la métropole.

La Presse a confirmé en après-midi que le gouvernement de la CAQ allait faire l'annonce du financement, vendredi, par l'entremise de la ministre du Tourisme Amélie Dionne.

Pour sa part, le journaliste Jeremy Filosa a obtenu des informations privilégiées relativement à la situation du CF Montréal.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa, journaliste sportif au Réseau Cogeco, commenter cette annonce au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

En date d'aujourd'hui, le CF Montréal était toujours en attente d'une confirmation de la part du gouvernement du Québec, à savoir si, oui ou non, l'intérieur de l'enceinte du Stade olympique allait être rénové.

Le club et le Parc olympique avaient une entente, pour l'utilisation du nouveau stade, qui devait venir à échéance le 31 août, soit dans un peu plus de six semaines. Il était minuit moins une dans ce dossier.

Le 31 août était la date butoir fixée afin d'informer la MLS de la suite des choses. Selon nos informations, le commissaire de la MLS Don Garber s'attendait à une réponse dès la fin de l'été.

Deux villes au Sud des États-Unis étaient intéressées à faire l'acquisition de l'équipe et la déménager au pays de l'oncle Sam. Ils attendaient de voir quel allait être le dénouement de ce dossier ici à Montréal.

L'objectif du Parc olympique est de refaire l'intérieur du stade au grand complet. La configuration principale en serait une de soccer et de football (rectangulaire).

Un calendrier qui pressait

Cette année, en raison de la pause de la Coupe du monde, la saison régulière de la MLS se termine le 7 novembre. On ne sait trop si le CF Montréal sera en mesure de disputer ses séries au Stade Saputo, advenant une qualification en matchs éliminatoires. Il y a une fenêtre internationale du 9 au 17 novembre. C'est donc dire que les séries pourraient débuter vers le 20 novembre.

Dès l'hiver prochain, la MLS organisera une mini-saison de 14 matchs du mois de février au mois de mai. Normalement, la saison du CF Montréal au Stade Saputo débute à la mi-avril. Ceci rend impossible la tenue d'un calendrier équilibré. L'équipe devra probablement s'exiler aux États-Unis comme durant la COVID-19 pour y disputer plusieurs de ses matchs locaux.

Calendrier spécifique

Selon nos informations, avec cette annonce du gouvernement, la MLS est prête à travailler sur un calendrier spécifique pour Montréal, pour quelques saisons, en attendant la fin des rénovations

L'équipe continuerait d'opérer temporairement au Stade Saputo, lors des mois les plus chauds. Cela voudrait dire plusieurs matchs locaux consécutifs à la fin de l'été, à l'automne et au printemps. Puis plusieurs matchs sur la route consécutivement durant l'hiver. Une solution qui est loin d'être idéale et qui n'aurait pas pu tenir la route sur le long terme.

Don Garber n'a pas voulu parler publiquement d'un possible déménagement de l'équipe lorsqu'il est venu à Montréal plus tôt cet été, mais la réalité est que derrière les portes closes, cette possibilité a été plus qu'évoquée.

Un départ toujours possible

Cela dit, des personnes bien au fait du dossier nous disent que le propriétaire Joey Saputo réfléchit tout de même à la possibilité de vendre l'équipe éventuellement, même avec un stade olympique refait.

Il n'est donc pas impossible que l'équipe se retrouve à vendre dans quelques années plus tard, surtout si elle continue de perdre de l'argent dans le nouvel édifice.

Une chose est certaine, l'équipe ne sera plus au Stade Saputo de façon permanente dans les prochaines années. Elle pourrait y être de façon temporaire, ou occasionnelle, mais sans plus. La majorité des matchs auront lieu à l'intérieur du Stade olympique tout simplement.