Journalisme, JO, Mondial, hockey...

Yves Boisvert est à l'emploi de La Presse depuis la fin des années 1980 et il a touché plusieurs secteurs.
Écoutez la longue entrevue d'Éric Hoziel avec Yves Boisvert aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Boisvert a fait des études en droit, du journaliste et du théâtre étudiant, avant de faire un stade à La Presse.
- Ce qu'il pensait être un stage d'été est devenu une carrière;
- Il a commencé en faisant des chroniques d’échecs et du général;
- Le cahier des sports: «C’est un endroit de liberté d’écriture, mais le sort du monde ne se joue pas là»;
- Il évoque sa décennie de journalisme en qualité de chroniqueur judiciaire;
- Regarder le sport: «Je suis le spectateur québécois typique, qui ne suit pas vraiment ça, mais quand arrive la Coupe du monde, j’écoute énormément de matchs»;
- Les JO de 1976: «C’était de rêver que sa ville soit à l’égale des grandes métropoles mondiales»;
- Le Mondial: «Je ne pense pas qu’il fallait dépenser 150, 200 millions $ pour recevoir quelques matchs de la CDM à Montréal»;
- Le financement: «Ça me scandalise de voir des milliardaires faire financer leurs stades par nos taxes!
- «Personne n’a levé la main pour acheter une franchise et l’installer à Québec»
- Le départ des Nordiques: «Il faut arrêter de penser que c’est la faute à Gary Bettman»;
- Les JO: «Je trouve ça ridicule, ‘’les jeux améliorés’’»;
- Le dopage: «Personne ne parle du dopage dans le sport professionnel. C’est comme l’homosexualité en Iran, ça n’existe pas»;
- Yves Boisvert explique comment a-t-il commencé la course à pied;
- «Même à 44 ans, on peut être très étonné de s'améliorer physiquement»
- La tendance chez les jeunes à être plus actif : «Il y a un peu de Pierre Lavoie là-dedans’»;
- Pousser la machine n’est pas nécessairement bon pour le sport
- «Il faut que le sport soit un levier social pour les jeunes»;
- Il revient sur le procès des Hilton;
- Il va regarder en fin de semaine la tentative de battre le record du mille qui date de 1999».