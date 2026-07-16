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Journalisme, JO, Mondial, hockey...

«Il faut que le sport soit un levier social pour les jeunes» -Yves Boisvert

par 98.5 Sports

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52:54

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 juillet 2026 20:59

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Il faut que le sport soit un levier social pour les jeunes» -Yves Boisvert
Yves Boisvert dans les studios du 98.5 / Cogeco Média

Yves Boisvert est à l'emploi de La Presse depuis la fin des années 1980 et il a touché plusieurs secteurs.

Écoutez la longue entrevue d'Éric Hoziel avec Yves Boisvert aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Boisvert a fait des études en droit, du journaliste et du théâtre étudiant, avant de faire un stade à La Presse.
  • Ce qu'il pensait être un stage d'été est devenu une carrière;
  • Il a commencé en faisant des chroniques d’échecs et du général;
  • Le cahier des sports: «C’est un endroit de liberté d’écriture, mais le sort du monde ne se joue pas là»;
  • Il évoque sa décennie de journalisme en qualité de chroniqueur judiciaire;
  • Regarder le sport: «Je suis le spectateur québécois typique, qui ne suit pas vraiment ça, mais quand arrive la Coupe du monde, j’écoute énormément de matchs»;
  • Les JO de 1976: «C’était de rêver que sa ville soit à l’égale des grandes métropoles mondiales»;
  • Le Mondial: «Je ne pense pas qu’il fallait dépenser 150, 200 millions $ pour recevoir quelques matchs de la CDM à Montréal»;
  • Le financement: «Ça me scandalise de voir des milliardaires faire financer leurs stades par nos taxes!
  • «Personne n’a levé la main pour acheter une franchise et l’installer à Québec»
  • Le départ des Nordiques: «Il faut arrêter de penser que c’est la faute à Gary Bettman»;
  • Les JO: «Je trouve ça ridicule, ‘’les jeux améliorés’’»;
  • Le dopage: «Personne ne parle du dopage dans le sport professionnel. C’est comme l’homosexualité en Iran, ça n’existe pas»;
  • Yves Boisvert explique comment a-t-il commencé la course à pied;
  • «Même à 44 ans, on peut être très étonné de s'améliorer physiquement»
  • La tendance chez les jeunes à être plus actif : «Il y a un peu de Pierre Lavoie là-dedans’»;
  • Pousser la machine n’est pas nécessairement bon pour le sport
  • «Il faut que le sport soit un levier social pour les jeunes»;
  • Il revient sur le procès des Hilton;
  • Il va regarder en fin de semaine la tentative de battre le record du mille qui date de 1999».

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