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La banderole politique des Argentins

«Chaque fois que l'Argentine fait face aux Anglais, ça revient»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 juillet 2026 19:20

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Chaque fois que l'Argentine fait face aux Anglais, ça revient»
Les Argentins autour de la banderole politique après la victoire contre les Anglais. / Cogeco Média

Les Argentins ont mis le feu aux poudres après leur victoire contre les Anglais, mercredi, en montrant une banderole sur laquelle il était écrit: «Les Malouines sont argentines.»

Écoutez à ce sujet Yann Roche, président de l'Observatoire de géopolitique et professeur au Département de géographie de l'UQAM, en compagnie d'Éric Hoziel.

Yann Roche analyse l'instrumentalisation politique du sport en Argentine et la réaction de la FIFA, qui pourrait sanctionner l'Argentine pour une amende allant de 5 000 à 20 000 euros.

Le débat aborde aussi l'élargissement de la Coupe du monde à 64 équipes, ses enjeux logistiques et la redistribution des places entre continents.

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