La banderole politique des Argentins

Les Argentins ont mis le feu aux poudres après leur victoire contre les Anglais, mercredi, en montrant une banderole sur laquelle il était écrit: «Les Malouines sont argentines.»

Écoutez à ce sujet Yann Roche, président de l'Observatoire de géopolitique et professeur au Département de géographie de l'UQAM, en compagnie d'Éric Hoziel.

Yann Roche analyse l'instrumentalisation politique du sport en Argentine et la réaction de la FIFA, qui pourrait sanctionner l'Argentine pour une amende allant de 5 000 à 20 000 euros.

Le débat aborde aussi l'élargissement de la Coupe du monde à 64 équipes, ses enjeux logistiques et la redistribution des places entre continents.