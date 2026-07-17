Progression du soccer canadien

Le président et cofondateur du FC Supra, Rocco Placentino, se réjouit de voir le Canada désormais considéré comme une «place pour le soccer».

Alors que son équipe locale affronte le Vancouver FC ce soir à 19 h au Stade Boréal à Laval, l'ancien joueur souligne la qualité exceptionnelle du produit et le talent des jeunes Québécois issus des clubs amateurs.

En vue de la grande finale de la Coupe du monde ce dimanche, il analyse également le choc à venir entre la structure technique de l'Espagne et la force mentale de l'Argentine menée par Lionel Messi.

Écoutez Rocco Placentino, président du FC Supra, parler soccer, vendredi au Matin avec Jean-Michel Bourque et Jean-Sébastien Hammal.