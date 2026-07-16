Discours à la nation

Donald Trump prononcera un discours très attendu à la nation dès 21h, en simultané sur les différents réseaux américains.

Le discours sera centré sur le thème sensible de l'intégrité électorale, des élections de 2020 et des élections de mi-mandat à venir.

Le président pourrait également aborder la guerre en Iran.

Écoutez Robbie Moore, un Québécois établi à Atlanta en Géorgie, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin.

Il estime que plusieurs républicains modérés songent sérieusement à faire défection en faveur des démocrates lors des élections de mi-mandat en novembre.